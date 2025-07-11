Школьница из Люберец попала в Книгу рекордов ГТО России

Соревнования «Иду на рекорд» проходили в рамках финала. Для выполнения различных дисциплин было отведено семь отдельных зон. Школьница из Люберец выступала в номинации «Прыжки в длину с места».

«Полина Наронова установила рекорд Книги рекордов ГТО России, прыгнув на 1 метр 90 сантиметров», — рассказал руководитель Центра тестирования ГТО Люберец Евгений Петров. Полина также заняла первое место в своей возрастной категории в финале самих «Народных игр ГТО».

Напомним, эти соревнования представляют собой универсальный комплекс упражнений по многоборью ГТО для атлетов любого возраста и уровня физический подготовки. В состязаниях участвуют как профессиональные, так и начинающие атлеты — физкультурники, велосипедисты, легкоатлеты, гимнасты, триатлонисты, штангисты и представители других видов спорта.