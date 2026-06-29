Школьница из Коломны получила 300 баллов на ЕГЭ

Выпускница гимназии № 2 «Квантор» Диана Богачева получила максимальный результат сразу по трем предметам — биологии, русскому языку и химии. Всего в этом году 22 местных школьника сдали экзамены на 100 баллов как минимум по одному предмету.

По итогам основной экзаменационной кампании сразу несколько одиннадцатиклассников получили максимальные баллы. Так, помимо Дианы Богачевой, еще двое коломенских выпускников показали отличные результаты. Василий Ильиных из гимназии № 9 сдал физику и русский язык на 100 баллов, а Максим Качура из школы № 15 получил максимальные результаты по физике и информатике.

100 баллов по русскому языку получила Ксения Грошавень из гимназии № 9. Максимальный результат на экзамене по биологии показала Валерия Полякова из школы № 15, а по английскому языку — Мария Ерохина из школы № 3.

Глава округа Александр Гречищев поздравил школьников, их родителей и педагогов с отличными результатами, подчеркнув, что такие успехи стали возможны благодаря упорному труду самих выпускников и профессионализму учителей. Он отметил, что высокие баллы являются поводом для гордости всего округа и пожелал ребятам дальнейших успехов при поступлении в высшие учебные заведения.