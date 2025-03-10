Школьница из Фрязина победила на этапе всероссийской олимпиады по литературе

Десятиклассница школы № 5 из Фрязина Елизавета Князева стала лучшей на региональном этапе престижной олимпиады по литературе. Теперь она примет участие в следующем туре интеллектуального состязания.

Девушка изучает не только литературу, но и историю. Она не раз становилась победительницей олимпиад по русскому языку, литературе, истории и обществознанию.

Елизавета — активный представитель «Движения Первых». Она регулярно участвует в тематических мероприятиях сообщества, показывая пример сверстникам.

«Школа гордится такими учениками, как Елизавета Князева. Ее победы — это не только личный успех, но и повод для радости всего коллектива. Мы уверены, что впереди у Лизы еще множество достижений, и будем продолжать поддерживать ее на пути к новым вершинам», — сказал директор школы № 5 Алексей Крестьянинов.