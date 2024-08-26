Школьница из Электроуглей выиграла в конкурсе путешествие во Владивосток

Победительница конкурса «Большая перемена», ученица шестого класса центра образования № 30 Богородского округа Виктория Афоничева, отправилась на поезде в «Путешествие мечты». Вместе со 150 школьниками она за неделю доедет до Владивостока.

Виктория Афоничева из Богородского округа вошла в состав делегации школьников, одержавших победу в конкурсе «Большая перемена». Победители получили приз — недельное путешествие, в ходе которого смогут посетить различные города.

Поезд отправился в «Путешествие мечты» уже в четвертый раз. Поездка продлится до 8 сентября. Он везет юных пассажиров по самой протяженной магистрали с остановками и экскурсиями по крупным городам России, таким как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Хабаровск, Иркутск.

Путешествие проходит в максимально комфортных условиям в новом подвижном составе, который оборудован современными системами безопасности, очистки и кондиционирования воздуха, USB-разъемами для подзарядки гаджетов. Для детей организовали ежедневное горячее пятиразовое питание на экскурсиях и в поезде.

Также оборудовали места для обучения, проведения мастер-классов и игр: это вагон-лекторий, вагон-студия и отдельный вагон для анимации. Вторая группа школьников-победителей конкурса отправится в путь из Владивостока до столицы 10 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».