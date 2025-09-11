Школьница из Дубны выступит в финале областного танцевального проекта

Участница брейк-данс команды из Дубны Софья Телкова принимает участие в новом проекте команды губернатора «Область танцевальных культур». Ранее она выступила в отборочном этапе.

Конкурс состоится 14 сентября. Софья состязалась в категориях «девочки до 11 лет» и «начинающие». И в обеих она вышла в топ-8.

Также в топ-16 вошел еще один участник команды Никита Лапушкин. Всего от коллектива из Дубны на танцевальные соревнования поехали семеро ребят.

Команды состязались в формате баттлов. Оценку давало профессиональное жюри.

«Система такая: мы постоянно отрабатываем одни и те же раунды, улучшаем их. Плюс нарабатываем навыки, чтобы эти раунды усложнять. Потому что много критериев, по которым оценивается танцор: сложность исполнения, танцевальная составляющая, чистота и так называемый flow — то, как танцор передает свои умения», — добавил руководитель команды TrueFamily Александр Сачков.

Отметим, что фестиваль «Область танцевальных культур» проходит в Московской области впервые. Ранее ребята из Дубны также принимали участие в отборе фестиваля «Город танцует в парках» и получили высокую оценку.