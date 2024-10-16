Школьница из Долгопрудного победила на олимпиаде по математике в Майкопе

Девятиклассница Мария Бабушкина из Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном завоевала золотую медаль на южно-российской математической олимпиаде «Ассара» для девочек. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Олимпиада прошла в Майкопе и объединила 60 школьниц из 22 регионов России. Мария Бабушкина представила Подмосковье и победила в старшей лиге конкурса.

Девушка неоднократно участвовала в профильных программах «Взлета» по математике и уже зарекомендовала себя как одна из лучших юных математиков региона.

Олимпиада «Ассара» прошла в образовательном центре «Сириус» к 100-летию государственности Республики Адыгея. Основная идея мероприятия — путь девочек в науку, а его цель — популяризация олимпиадной математики и повышение интереса к предмету у школьниц.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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