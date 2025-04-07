Школьница из Чехова победила в областных соревнованиях по туризму

В столице прошел XI Московский областной чемпионат «Абилимпикс» среди лиц с ограниченными возможностями. Ученица 11 «Б» класса гимназии № 2 в Чехове Анастасия Карандашова заняла второе место в категории «Туризм».
Помимо юной участницы из Чехова в этой номинации состязались еще 28 ребят. Анастасия Карандашова вышла на всероссийский этап, где будет представлять Подмосковье. Подготовила выпускницу ее учительница географии Людмила Емельянова.
Напомним, что состязания «Абилимпикс» проходят в рамках президентского проекта «Россия — страна возможностей» при поддержке Минобразования региона. Ребята с ограниченными возможностями соревнуются в профессиональном мастерстве в разных компетенциях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу. По его словам, важно вовлекать молодых людей в эту работу так, чтобы у них было желание проявить себя.
Залужный подтвердил работу секретного штаба в Висбадене для координации с США
«Очередная провокация». Адвокат Ефремова — о якобы банкете в честь выхода актера по УДО
Идею проверки статуса брака на «Госуслугах» объяснили ростом разводов из-за измен
Около 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Еще 35 тысяч онлайн-заявок на лицензии на продажу алкоголя подали в Подмосковье
Баскетбольный клуб «Химки» выступит в полуфинале Суперлиги
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте