Школьница из Чехова победила в областных соревнованиях по туризму

В столице прошел XI Московский областной чемпионат «Абилимпикс» среди лиц с ограниченными возможностями. Ученица 11 «Б» класса гимназии № 2 в Чехове Анастасия Карандашова заняла второе место в категории «Туризм».

Помимо юной участницы из Чехова в этой номинации состязались еще 28 ребят. Анастасия Карандашова вышла на всероссийский этап, где будет представлять Подмосковье. Подготовила выпускницу ее учительница географии Людмила Емельянова.

Напомним, что состязания «Абилимпикс» проходят в рамках президентского проекта «Россия — страна возможностей» при поддержке Минобразования региона. Ребята с ограниченными возможностями соревнуются в профессиональном мастерстве в разных компетенциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу. По его словам, важно вовлекать молодых людей в эту работу так, чтобы у них было желание проявить себя.