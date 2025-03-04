Школьница из Богородского округа победила на всероссийском чемпионате поваров

С 24 по 28 февраля в колледже «Подмосковье» прошел региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» в категории «Поварское дело (юниоры)». Мероприятие собрало талантливых молодых поваров, которые представили свои кулинарные навыки и творчество.

В течение трех дней участники готовили разнообразные блюда, соответствующие заданным критериям. Эксперты были впечатлены не только вкусовыми качествами, но и оригинальностью подачи. В числе представленных угощений оказались горячие закуски из куриной печени, изысканные блюда из говядины и авторские десерты, которые стали настоящими произведениями искусства.

Третий день чемпионата оказался особенно насыщенным, превратившись в праздник кулинарии. Преподаватель из Ногинского колледжа Ольга Федорищева оценивала работы участницы из Центра образования № 9 Виктории Брусницыной, которая в результате поднялась на первую ступень пьедестала.