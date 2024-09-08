Школьница из Балашихи победила в конкурсе Русского географического общества

Ученица гимназии № 2 из Балашихи стала победителем всероссийского конкурса. Теперь девушка поучаствует в профильной смене Русского географического общества «Мир открытий».

Дарья Б. из гимназии имени М. Грачева из Балашихи выиграла возможность поучаствовать в дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Мир открытий».

Сначала участникам дадут базовые знания в области географии, экологии, краеведения и других смежных дисциплин. После школьники смогут применить их в обработке информации и анализе географических данных, в работе с географическим оборудованием.

Также ребятам расскажут про общественно значимые проекты Русского географического общества. Дети смогут пообщаться с учеными, путешественниками, экспертами, специалистами в разных областях географии.

Смена завершится 19 сентября.

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