Школьница из Балашихи победила на технологической конференции

Ученица балашихинской школы № 15 Полина Долецкая одержала победу на первой технологической конференции «ПРОЕКТ-17». Она представила проект «Мышь-перчатка» в секции «Сенсорные системы, электроника и вычислительная техника».

Разработанное устройство предназначено для людей с ограниченными возможностями: оно позволяет управлять компьютером с помощью естественных движений руки и пальцев, что существенно повышает доступность цифровой среды для пользователей с нарушениями моторики.

Первая конференция «ПРОЕКТ-17» собрала более 50 юных изобретателей. Работы были представлены в четырех секциях: «Сенсорные системы, электроника и вычислительная техника», «Искусственный интеллект и распознавание изображений», «Манипуляторы и робототехнические системы» и «Мой первый проект» для младших участников.

Проекты оценивало профессиональное жюри, включавшее специалистов в области микроэлектроники, робототехники и ИИ, а также представителей Физического факультета МГУ, компаний YADRO, МИЭТ, ITV и Сбера.