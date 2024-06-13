Школьница из Балашихи набрала 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
Ученица школы из Балашихи стала первой мультибалльницей. Она набрала 100 баллов по двум предметам на едином государственном экзамене.
Милана Нисамбаева, ученица школы № 7. Она стала первая мультибалльницей из Балашихи в этом году. Девушка набрала 100 баллов по русскому языку и литературе.
За время обучения Милена достигла больших успехов в учебе: стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, регионального этапа всероссийского конкурса сочинений, олимпиады «Высшая проба» по русскому языку, стала претендент на медаль «За особые успехи в учении» первой степени.
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