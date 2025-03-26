Школьниц из Домодедова наградили за помощь в тушении пожара

Ученицы восьмого класса домодедовской гимназии № 5 Алена Кузнецова и Диана Сливянчук в ноябре 2024 года самостоятельно потушили пожар в квартире. За проявленные смелость и решимость им вручили награды.

В тот день девочки находились в квартире одни и внезапно почувствовали запах дыма. Они осмотрели помещения и поняли, что загорелись вещи на балконе. Алена Кузнецова и Диана Сливянчук не растерялись, позвонили в экстренные службы, а затем попытались не допустить распространения пламени.

Пожарные, прибывшие на место случившегося, ликвидировали пожар на площади три квадратных метра.

В МЧС обратили внимание, что девочки поступили грамотно. Начальник Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона Артем Тепцов и заместитель начальника части № 58 Георгий Попов вручили школьницам благодарственные письма от исполняющего обязанности начальника МЧС России по Московской области Александра Перегуды. Торжественная церемония прошла в гимназии № 5.