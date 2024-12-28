Школьнику в Мытищах подарили компьютер на акции «Елка желаний»

В преддверии Нового года исполнилось желание Егора Блинова из Мытищ. Мальчику подарили компьютер, о котором он давно мечтал.

Егор живет в многодетной семье. Мама и бабушка воспитывают двух сыновей и дочку. Младшие ходят в детский сад, а Егор — отличник и староста класса. Мальчик любит математику, рыбалку и велосипедные прогулки, занимается в театральном отделении Школы искусств, а еще является хорошим примером для брата и сестры.

У семьи не было возможности приобрести компьютер для хорошей учебы. Тогда мама отправила шар-желание на акцию и, как признается женщина, даже не верила, что оно может исполниться.

«Компьютер мне нужен для учебы. Нам задают цифровые задания, и теперь я смогу их выполнять», — поделился семиклассник Егор Блинов.

По поручению главы городского округа Юлии Купецкой компьютер приобрело руководство МАУ «ТВ Мытищи». Теперь у Егора появится еще больше отличных оценок в дневнике.