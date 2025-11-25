Школьников в Сергиевом Посаде познакомили с профессиями в сфере ЖКХ

Старшеклассники Сергиево-Посадской школы № 16 25 ноября посетили новую автоматизированную котельную, расположенную на 2-м Кирпичном заводе. Специалисты рассказали школьникам, какие профессии востребованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Экскурсия на котельную в сопровождении главы округа Оксаны Ерохановой стала частью подмосковной программы профориентации школьников, которая реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Знакомство с работой объектов ЖКХ позволяет ребятам расширить круг знаний, а кому-то из них даже помогает определиться с будущей профессией.
«Сотрудник не сидит на котельной, все параметры выведены в диспетчерскую службу, где он видит что происходит. И если случается остановка, авария или что-то еще, то тут уже нужны профессионалы, которые отреагируют», — отметила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.
