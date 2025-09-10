Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду по использованию ИИ

Началась регистрация участников всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту среди учащихся 8-11 классов. Подмосковных школьников пригласили присоединиться к соревнованиям.

Олимпиада пройдет в три этапа. Первый – отборочный – намечен на период с 29 сентября по 4 октября. Основной период пройдет с 16 по 19 октября на платформе All Cups.

Финалисты встретятся с соперниками очно в заключительном туре – с 17 по 21 ноября.

Школьники также смогут пообщаться с IT-экспертами, побывать на крупных технологических предприятиях и пройти мастер-классы, посвященные работе с данными и применению искусственного интеллекта.

Соревнования поддержали крупные компании, среди которых VK, Т-Банк, «Авито» и РВБ. Они предоставили участникам наборы данных для выполнения практических заданий.

Победителей и призеров ждут дополнительные баллы при поступлении в университеты.

Олимпиаду проведут в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ознакомиться с подробностями и зарегистрироваться можно на официальном сайте.