Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию по применению ИИ в учебе

Всероссийская неделя искусственного интеллекта стартует 10 октября. Школьникам и учителям Московской области предлагают присоединиться к этому событию, направленному на популяризацию нейросетей и развитие навыков владения ИИ. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

На онлайн-мероприятии можно научиться решать учебные задачи с помощью искусственного интеллекта. Так, для педагогов подготовили сценарии уроков с доступом к учебным и методическим материалам для занятий по ИИ.

В свою очередь, школьники смогут изучить вводный онлайн-курс по искусственному интеллекту, а также поучаствовать в мастер-классах, где их научат составлять грамотные промпты для выполнения домашних заданий и подготовки к экзаменам.

Ознакомиться с программой Всероссийской ИИ-недели и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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