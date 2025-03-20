Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию «Музыка на все времена»

Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую акцию «Музыка на все времена». Ее посвятили 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского. Организаторы проведут творческое соревнование в разных номинациях.
Акция пройдет с 25 марта по 15 апреля. Школьники смогут проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях.
Лучших выберут в номинациях «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография» и «Изобразительное творчество». Оставить заявку на участие можно по ссылке.
Экспертная комиссия отберет 100 лучших работ, которые опубликуют на интернет-портале культурадляшкольников.рф.
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