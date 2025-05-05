Школьников Подмосковья пригласили на сельскохозяйственный фотоконкурс

Новый конкурс «Агромир глазами школьника» позволит отразить взгляд молодежи на сельское хозяйство, поделиться впечатлениями и мини-историями ребят из разных регионов. Поучаствовать в проекте пригласили и учащихся подмосковных школ. Прием заявок продлится до 11 мая, передали в Минсельхозпроде МО.

Конкурсантам предлагается сфотографировать, например, поле, трактор, фермера или урожай и рассказать, почему именно этот образ для снимка был выбран. Кроме того, в приложение к фото школьников просят написать небольшую историю до 1000 знаков о своем регионе.

После завершения приема заявок будут выбраны 10 лучших работ, их разместят на сайте. Каждый пользователь сможет отдать свой голос за понравившийся снимок.

По результатам голосования определят трех победителей, им подарят портативные колонки. Всех финалистов наградят шопперами и худи. Оглашение лучших участников пройдет онлайн 20 мая.