Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-чемпионат по цифровой грамотности

Началась регистрация на Всероссийский онлайн-чемпионат по цифровой грамотности «Изучи интернет — управляй им!». Участвовать могут школьники и студенты до 18 лет, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Соревнования пройдут в два этапа: сначала — два творческих задания, потом онлайн-турнир на тему «Многоязычие в интернете. 15 лет домену .РФ». Ребята узнают о роли русского языка в сети, влиянии технологий на языки, кибербезопасности и истории кириллического домена.

Всего во время турнира с 12 по 25 ноября участникам предстоит выполнить 12 заданий разной сложности. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.