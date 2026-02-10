Школьников Подмосковья пригласили на фестиваль искусственного интеллекта

Фестиваль искусственного интеллекта «Область ИИзменений» начался в Подмосковье. В нем могут принять участие школьники с шестого по 11 классы. Победителей объявят 18 апреля.

Как рассказали в региональном Минобразования, для участия в конкурсе необходимо выявить актуальную проблему в обществе и предложить решение с помощью ИИ-инструментов. Школьники могут разработать проект по профориентации или представить работу по улучшению качества жизни в городе. Это может быть плакат, презентация или видеоролик.

«Мы находимся в условиях, когда цифровая трансформация стала реальностью, а технологии искусственного интеллекта должны активно внедряться во все сферы образования. Это необходимо принять, осмыслить и начать активно использовать в своей работе. Сейчас мы используем ИИ как полезного и эффективного помощника», — отметила глава министерства Ингрид Пильдес.

Фестиваль проведут при участии компании «Цифриум».

«Фестиваль — это тест: выдержит ли система переход от теории к практике, где ИИ усиливает, а не заменяет работу человека», — отметил генеральный директор компании «Цифриум» Алексей Половинкин.

В рамках школьного этапа ребята придумают идею и разработают проект, затем будут соревноваться на муниципальном уровне. В финале конкурсанты очно представят свои работы перед жюри.

Все участники получат сертификаты или дипломы, а также цифровые подарки.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте проекта.