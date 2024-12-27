Школьников Подмосковья научат безопасным онлайн-покупкам на «Цифровом ликбезе»

Новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» начался в школах. На очередных уроках подмосковные школьники научатся безопасно совершать онлайн-покупки и получать товары с доставкой.

Как рассказали в подмосковном Минобразования, проект проводят при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Он включает в себя серию просветительских видеороликов и метоических материалов для учителей, которые учат школьников основам кибербезопасности.

На очередных занятиях дети научатся безопасно использовать интернет-платформы, общаться с продавцами и заказывать товары с доставкой. Им также расскажут о том, как искать подработку и защитить личные данные.

Видеоматериалы проекта доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.