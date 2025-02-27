Школьников из Подмосковья пригласили на всемирную олимпиаду по истории

Началась Всемирная школьная олимпиада «Великая победа», которая позволяет углубить знания молодежи о событиях и героях Великой Отечественной войны. Принять участие в интеллектуальном соревновании пригласили учеников из Московской области.
В Министерстве образования региона отметили, что все школьники в возрасте от 10 до 18 лет могут заполнить форму и начать проходить онлайн-тестирования и выполнять другие задания на эрудицию и знание истории. В отдельном конкурсе учащимся удастся проявить свое творческое начало.
Первый этап мероприятия пройдет с 27 февраля по 21 марта, а второй — с 24 марта по 11 апреля. Финал состоится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 6 мая.
Победители олимпиады смогут посетить Парад Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.
Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса.
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