Школьников из Подмосковья пригласили на всемирную олимпиаду по истории

Началась Всемирная школьная олимпиада «Великая победа», которая позволяет углубить знания молодежи о событиях и героях Великой Отечественной войны. Принять участие в интеллектуальном соревновании пригласили учеников из Московской области.

В Министерстве образования региона отметили, что все школьники в возрасте от 10 до 18 лет могут заполнить форму и начать проходить онлайн-тестирования и выполнять другие задания на эрудицию и знание истории. В отдельном конкурсе учащимся удастся проявить свое творческое начало.

Первый этап мероприятия пройдет с 27 февраля по 21 марта, а второй — с 24 марта по 11 апреля. Финал состоится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 6 мая.

Победители олимпиады смогут посетить Парад Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса.