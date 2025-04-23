Школьников из Подмосковья пригласили к участию в олимпиаде по программированию

Учеников 7-11 классов подмосковных школ приглашают поучаствовать в онлайн-олимпиаде летней школы программирования NlogN. Регистрация будет доступна до 27 апреля. Об этом передают в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Участниками могут стать школьники с базовыми знаниями в программировании Python, C++, Java и других.

Олимпиаду проведут в два этапа. Сначала ребят ждет отборочный тур, он состоится с 28 апреля по 7 мая и включит в себя пятичасовой онлайн-контест. Прохождение этапа будет доступно в любое время.

Заключительный тур пройдет 18 мая, там участники будут решать задания с прокторингом.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте. Регистрация доступна в Telegram-боте.