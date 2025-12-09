Школьников из Одинцова наградили медалями «За проявленное мужество»

Одиннадцать школьников из Подмосковья отметили наградами мужества. Юным героям выразили слова благодарности за смелые действия, которые помогли спасти людей и предотвратить трагедии.

В числе награжденных — ребята из Одинцова, Домодедова, Люберец и Воскресенска. Среди историй — тушение пожаров, помощь пострадавшим и рискованные спасения.

«Мы с другом отдыхали летом, купались. И с нами была младшая сестра моего друга. Он отошел попить, а я нырял, и пока я был под водой, девочка упала в бассейн — она хотела достать из него мячик. Я увидел, что сестра начала тонуть, но я хорошо плаваю, поэтому сразу бросился к ней и вытащил из воды», — рассказал награжденный пятиклассник Даниил Шоркин.

Роман Левченко и Алексей Марущак из Хотьковской школы № 1 в Сергиево‑Посадском округе помогли женщине, которой внезапно стало плохо на железнодорожных путях: подростки вывели ее с опасного участка, чем предотвратили возможную трагедию.

Награды отметили не только личное мужество детей, но и важность своевременной реакции, умения действовать в чрезвычайной ситуации и базовых навыков первой помощи.