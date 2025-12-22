Школьников из Луховиц научили оказывать первую помощь

Серия практических занятий по оказанию первой медицинской помощи прошла в Луховицкой школе № 1. Четвероклассники получили возможность погрузиться в мир основ первой помощи, освоив алгоритмы действий, способные спасти чью-то жизнь.

Занятия являются частью всероссийского проекта «Первая помощь». Руководил процессом обучения врач-терапевт Антон Минаев, заведующий централизованным отделением первичной медико-санитарной помощи на дому Луховицкой больницы. Под его руководством юные участники осваивали алгоритмы действий в критических ситуациях.

«Особое внимание уделялось методикам оказания помощи при обморочных состояниях, при асфиксии — удушье, а также при остановке кровотечений различного характера. Эти навыки, представленные в доступной форме, направлены на то, чтобы дети могли оперативно и правильно реагировать в экстренных случаях», — поделились организаторы.