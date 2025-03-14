Школьников из Балашихи познакомили с основами 3D-печати

Преподаватели Подмосковного колледжа «Энергия» провели для учащихся школы № 25 городского округа Балашиха мастер-класс, посвященный лазерным технологиям и измерительным приборам. Мероприятие провели в рамках регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Школьники погрузились в мир современных технологий, познакомились с принципами работы 3D-принтеров. Ребята не только изучили теоретические аспекты, но и увидели процесс создания объектов с помощью 3D-печати. Собравшиеся обсудили применение лазеров в промышленности и медицине, а также точность измерений с помощью современных приборов. Ребята активно интересовались темой, задавали преподавателям интересующие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.