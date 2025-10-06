Школьников и студентов Подмосковья пригласили на всероссийский научный конкурс

Стартовал шестой сезон всероссийского конкурса «Наука. Территория героев» — масштабного проекта для школьников и студентов в возрасте от 10 до 25 лет. Учащихся Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

Участники смогут попробовать свои силы в выполнении интерактивных заданий, прохождении тематических викторин от партнеров конкурса. Регистрация открыта на платформе герои.наука.рф.

Проект традиционно охватывает сразу несколько направлений. Участников ожидают задания по физике и математике в блоке «Энергия и числа», химико-биологическая тематика в разделе «Биохимия открытий», общеобразовательный трек «Наука в жизни» и творческий «Научный креатон», где нужно будет предложить собственный проект.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что конкурс уже подтвердил свою эффективность как платформы для вовлечения молодежи в сферу науки. В прошлом году к нему присоединились свыше 22 тысяч человек, а за все время проведения — более 90 тысяч.

Победители смогут пройти стажировку в ведущих научно-образовательных центрах России и получить дополнительные баллы при поступлении в Московский институт стали и сплавов, Российский университет дружбы народов и Томский политехнический университет. Также победители смогут претендовать на грантовую поддержку от компаний «Билайн» и «ФосАгро».

Конкурс «Наука. Территория героев», который входит в инициативу «Наука побеждать» в рамках Десятилетия науки и технологий, реализуют при поддержке национальных проектов России.