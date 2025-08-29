Школьников и студентов Подмосковья пригласили на бесплатные IT-курсы

Подмосковные школьники и студенты могут пройти бесплатные курсы по IT «Код будущего». Для записи нужно выбрать понравившийся курс и подать заявку по ссылке .

Как рассказали в областном Мингосуправления, пройти курс могут старшеклассники, в также студенты колледжей и техникумов, которые обучаются на IT-специальностях. Для них подготовили 42 курса от ведущих вузов и компаний длительностью от 144 часов. Обучение проходит очно и онлайн по трем направлениям: «Программирование», «Робототехника», «Искусственный интеллект».

После подачи заявки необходимо пройти тест, чтобы проверить уровень знаний. Если ребенок ранее уже проходил курс «Код будущего» и «Код будущего. Искусственный интеллект», то ему будет доступна только программа профессионального уровня.