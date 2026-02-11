Школьников и студентов из Подмосковья пригласили на IT-соревнование «Кибер рывок». Участники будут состязаться в разработке ботов и веб-сервисов.

Онлайн-хакатон по программированию пройдет 16 и 17 февраля. Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, принять участие в нем могут школьники с восьмого по 11-й классы, а также студенты колледжей и вузов, которые готовы проверить свои знания в реальной разработке.

«Участникам будут предложены реальные кейсы от компаний, включая разработку ботов, веб‑сервисов и решений с использованием искусственного интеллекта. Формат подразумевает командную работу, обмен опытом с единомышленниками и консультации экспертов», — рассказали в ведомстве.

Зарегистрироваться на хакатон можно до 13 февраля. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке.