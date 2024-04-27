Школьники высадили 20 деревьев во дворе гимназии № 1 в Балашихе | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:58 Школьники высадили 20 деревьев во дворе гимназии № 1 в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Ученики гимназии № 1 в Балашихе присоединились к акции «День добрых дел». Дети вместе с главой округа Сереем Юровым высадили 20 хвойных деревьев.

Гимназия № 1 стала одной из площадок губернаторской акции «День добрых дел». Юнармейцы, волонтеры и учителя высадили деревья во дворе учреждения. Всего во время акции в Балашихе высадили свыше двух тысяч деревьев.

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«По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева акция „День добрых дел“ проходит во всех образовательных учреждениях нашего города — школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования. Подготовлены различные активности для детей. Ребята сажают деревья, плетут маскировочные сети, собирают гумпомощь, участвуют в различных благотворительных и спортивных мероприятиях», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что участие в акции приняли более 60 тысяч детей и родителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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