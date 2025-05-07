Школьники в Воскресенске побывали на экскурсии в Музее органов внутренних дел

Член Общественного совета при МВД России в Воскресенске Галина Васильчук провела для школьников экскурсию в Музее органов внутренних дел. Она рассказала об образовании милиции, руководителях и ветеранах управления.

Экскурсия направлена на патриотическое воспитание молодежи и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Галина Васильчук рассказала подросткам о создании милиции и руководителях, а также ветеранах, которые погибли во время исполнения служебных обязанностей. Школьники узнали о судьбе почетного гражданина Воскресенска, участника Великой Отечественной войны и ветерана органов внутренних дел Алексея Николаевича Перепелкина. Он руководил отделом, был награжден Орденом Трудового Красного знамени, Знаком Почета, орденом Отечественной войны 2 степени и медалями.

Гости увидели экспонаты, которые представлены в музее: медали, фотографии, архивные документы и предметы форменного обмундирования.