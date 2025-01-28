Школьники в Подольске стали призерами этапа всероссийской олимпиады по искусству

Одиннадцать школьников из Подольска стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству. Четверо из них завоевали первые места, а семеро стали призерами.

В состязаниях по мировой художественной культуре свои знания продемонстрировали 22 старшеклассника города.

Среди победителей оказались Иван Сержантов, ученик 9-го класса гимназии имени Подольских курсантов; Валерия Черногубова, ученица 9-го класса школы «Бородино»; Диана Симакова, ученица 11-го класса школы № 34; и Татьяна Острянинова, учащаяся 11-го класса лицея № 23.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал 11 января и уже завершился по девяти предметам. В этом году в интеллектуальных соревнованиях по 24 предметам участвуют 1114 подольских школьников 9–11-х классов, что на 25% больше, чем в прошлом учебном году.