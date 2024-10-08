Школьники в Подольске сплели маскировочные сети для нужд СВО на каникулах

В Подольске в период школьных каникул более 200 учеников из 14 образовательных учреждений активно участвуют в плетении маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции. Материалы для создания камуфляжа предоставляются непосредственно на местах, где дети с энтузиазмом берутся за работу.

Проект охватывает лицеи № 5 и № 26, гимназии № 4 и № 7, образовательные учреждения Подольских курсантов, а также школы № 14, 18, 20, 24, 29, 32, 33 и 34. В школе № 33 ежедневно собираются около 15 учеников, которые решили посвятить свое свободное время изготовлению защитных средств для поддержки бойцов на передовой.

«Каждая ниточка — символ поддержки, а каждый узелок — надежда на скорейшую победу. Мы, подрастающее поколение, хотим стать надежной опорой для бойцов», — поделился один из участников акции.

К инициативе может присоединиться любой желающий внести свой вклад в общее дело. Потребность в маскировочных сетях остается высокой: в настоящее время особенно востребованы цвета хаки и коричневый, а с наступлением зимы возникнет необходимость в сетях белого цвета.

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