Школьники в Подольске сдали нормативы ГТО по пулевой стрельбе

В Подольске прошел первый этап турнира по пулевой стрельбе ко Дню защитника Отечества. Результаты учитывали по нормативам комплекса «Готов к труду и обороне». Лучшим вручили значки.

В турнире приняли участие 98 спортсменов из Подольска, Ступина и Каширы.

На торжественную церемонию открытия пригласили генерального директора Климовского патронного завода Михаила Калужского, президента детско-юношеского клуба «Русич», директора школы олимпийского резерва «Пахра» Юрия Сверчкова и муниципального депутата, директора ФСК «Заречье» Александра Дудкина. Народный избранник отметил лучших спортсменов в честь 10-летия ГТО и вручил им знаки отличия.

Стрельба велась сидя с дистанции 10 метров по спортивным мишеням. В результате Артем Михеев, Анастасия Дребенцова, Иван Колтунов, Валерия Иванейчик и Роман Моргунов победили в своих возрастных категориях.

В числе призеров — Алексей Богданов, Артем Рютов, Марина Скоробогатова, Мане Григорян, Алексей Дрожжин, Сергей Антипин, Полина Егорова, Кирилл Новоселов, Елизавета Мацаева.

Кирилл Новоселов быстрее всех выполнил норматив по сборке-разборке автомата. Призовые места заняли Марина Скоробогатова, Дмитрий Шумаков и Альберт Загидулин.

Среди финалистов, призеров и победителей провели лотерею, в которой раздали спортивный инвентарь. Второй этап пройдет 22 февраля 2025 года в ФСК «Заречье».