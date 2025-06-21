Школьники в Подольске почтили память героев Великой Отечественной войны

В Подольске более 250 школьников почтили память заводчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Накануне Дня памяти и скорби ребята из школы №14 и 4-й гимназии приняли участие в патриотической акции в сквере возле Дома культуры ЗиО.
Вместе с педагогами они возложили цветы к обелиску в честь заводчан — защитников Родины, а затем почтили их память минутой молчания.
После официальной части для участников были организованы мастер-классы от студий декоративно-прикладного творчества «Веснушка» и «Акварель». Сотрудники библиотеки №13 провели викторину, посвященную ключевым событиям Великой Отечественной войны, а все желающие смогли присоединиться к акции «Открытка памяти».
Завершилась программа литературно-музыкальным мероприятием «Завещано помнить», подготовленным творческими коллективами Дома культуры ЗиО и Культурно-досугового центра «Южный».
На сцене выступили студия циркового искусства «Арлекин», спортивно-танцевальный клуб «Идеал», студия восточного танца «Арабика», трайбл-студия «Терра» и хореографическая студия «Пируэт».
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