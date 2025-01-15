Школьники в Ногинске сплели маскировочные сети для бойцов СВО

Ногинский Центр культуры и творчества «Глухово»
Фото: Ногинский Центр культуры и творчества «Глухово»

Школьники Богородского округа плетут маскировочные сети для фронта. Посильную помощь бойцам СВО оказали ученики казачьего класса Центра образования № 21.

Воспитанники Хуторского казачьего общества «Перовское» сплели маскировочные сети в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово». Их труд — результат сплоченности и заботы о защитниках страны.

Ребята с гордостью отметили, что их инициатива имеет значение. Вместе они обсудили новые идеи и подходы к работе. Каждый созданная сеть — вклад в общее дело.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.

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