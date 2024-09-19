Школьники в Мытищах приняли участие во всероссийском «Диктанте здоровья»

Ученики Мытищинской гимназии № 33 смогли проверить свои знания о безопасности своего иммунитета во всероссийском «Диктанте здоровья». Школьники ответили на 39 вопросов, связанных с личной гигиеной, профилактикой заболеваний, санитарными нормами и здоровым питанием.

Всероссийский «Диктант здоровья» по всему Подмосковью проходит уже во второй раз в рамках проекта «Санпросвет». Более 400 тысяч человек из разных уголков страны смогли поучаствовать в нём за прошлый год.

Вопросы про личную безопасность и гигиену озвучивала для ребят телеведущая канала «Матч ТВ» Наталья Кларк. Обратилась также к гимназистам заместитель руководителя Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина, желая им удачи в прохождении диктанта и надеясь, что ребята будут ежедневно применять полученные из диктанта знания.

Некоторые ребята узнали о своём участии всего за несколько дней до мероприятия. Готовиться к «Диктанту здоровья» не нужно — знания о правильной гигиене каждый должен знать с детства. Одиннадцатиклассник Владимир Дмитриев сказал, что уверен в своих силах и рассчитывает набрать максимальные 102 балла.

«Диктант здоровья» продлится до 21 сентября. Пройти его может любой желающий старше 13 лет онлайн на сайте www.diktant-zdorovya.ru

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