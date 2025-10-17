Школьники в Королеве побывали на коммунальном предприятии «Автобытдор»

Для школьников в Королеве провели экскурсию на коммунальное предприятие «Автобытдор». Предприятие выполняет работы по комплексному содержанию объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

В коммунальной организации работают 455 сотрудников, а на балансе числятся 116 единиц специализированной техники. Специалисты обслуживают 205 километров дорог, 83 километра тротуаров и 43 километра ливневых канализаций, 90 остановок, 294 детские площадки, 87 спортивных площадок и более 12 тысяч опор уличного освещения.

Ребятам рассказали про подготовку к зиме, процесс уборки улиц и дворов, применение специализированной техники, график работы и обязанности сотрудников. Школьникам показали склады, где хранится оборудование и запас противогололедных материалов. Детям разрешили посидеть в специализированной технике.

Организаторы отметили, что такие экскурсии позволяют ребятам узнать о жизнедеятельности и работе коммунальных служб, а также понять, как устроена городская сеть улиц, скверов и парков, как содержать территории.