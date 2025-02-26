Школьники в Истре собрали более 115 килограммов вторсырья

Впервые в округе Истра участники «Движения первых» организовали централизованный вывоз отходов из образовательных учреждений. Всего собрали 85 килограммов крышечек и 30 килограммов макулатуры.

Собранное сырье отправилось на площадку «Мегабак». Теперь макулатура и пластиковые крышки отправятся на переработку. Из них сделают новую бумагу, строительные материалы, нейлон, основу для обуви и другое. Участие в вывозе и сборе мусора приняли 15 школ и детских садов муниципалитета. Это ученики, учителя, воспитатели и экоактивисты.

Организация вывоза этих отходов стала очередным шагом в реализации нового проекта «Пластик — ценный ресурс».

Каждый желающий может помочь окружающей среде и принести отходы на переработку в пункт «Мегабака» по адресу: город Истра, улица Ленина, дом № 1. График работы со вторника по воскресенье с 08:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что завод по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье.