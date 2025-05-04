Школьники в Химках высадили деревья в честь 80-летия Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Химках проходят различные патриотические акции. Одной из них стала высадка деревьев учащимися младших классов школы № 1.

Вместе с детьми в посадке приняли участие педагоги и директор учебного заведения.

«Очень важно прививать подрастающему поколению любовь к Родине с раннего детства. Мы не только высадили ели во дворе нашего образовательного учреждения, но и поговорили с ребятами о Великой Отечественной войне, о Героях из их семей», — рассказала директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

В Химках особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. С июля прошлого года в округе реализуется масштабная программа под названием «Успех V единстве поколений», которая объединяет жителей разных возрастов.

Галина Болотова отметила, что благодаря этой инициативе горожане регулярно участвуют в историко-патриотических мероприятиях, где знакомятся с ключевыми датами и событиями нашей страны.

Общественный деятель Ольга Игнатьева добавила, что формат таких событий разнообразен: это встречи с ветеранами химкинского отделения региональной Ассоциации ветеранов СВО, мастер-классы, кинолектории и другие активности.