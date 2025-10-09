Школьники в Химках поучаствовали в акции помощи приюту для животных

В школе № 8 имени В. И. Матвеева в Химках собрали свыше 70 килограммов гуманитарной помощи для животных, находящихся в местных приютах. Акцию приурочили ко Всемирному дню защиты животных.

Ребята уже доставили посылки с кормами, медикаментами и средствами для ухода в собачий приют «Большой Машкинский» и кошачий приют «Котик».

«Наши ученики — удивительные, отзывчивые ребята с большим сердцем. Они с энтузиазмом включились в сбор помощи, а потом сами отвезли все необходимое в приюты. Такие акции помогают детям понять, как важна забота и участие, даже в самых простых поступках», — рассказала директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

В школе особое внимание уделяют духовно-нравственному воспитанию. Поэтому подобные инициативы стали доброй традицией. Уже три года подряд под руководством советника директора по воспитанию Ксении Кокшаровой проводятся такие акции по сбору помощи для животных.

«Мы видим, как дети растут, становятся более ответственными и чуткими. Этот опыт вдохновил нас создать постоянный волонтерский отряд, чтобы школьники могли регулярно посещать приюты, помогать с выгулом собак и передавать гуманитарную помощь», — отметила советника директора по воспитанию Ксения Кокшарова.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что такие акции становятся важной частью воспитательной работы в школах Подмосковья. Они помогают детям понять, что добрые дела начинаются с малого — с желания помочь тем, кто нуждается в заботе.