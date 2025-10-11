Школьники в Химках организовали акцию помощи приюту для животных

Учащиеся лицея № 21 в Химках провели сбор гуманитарной помощи для местного приюта бездомных животных. В акции приняли участие воспитанники образовательного учреждения, активисты отделения «Волонтеры Подмосковья» и ребята из Российского «Движения первых».

Для животных собрали сухие и влажные корма, крупы, лакомства, пеленки, одноразовые перчатки, игрушки, миски и поводки.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов отметил, что такие инициативы играют важную роль в формировании гражданской позиции у молодежи.

«Когда дети и подростки сами проявляют инициативу и искренне хотят помочь — это вдохновляет. Такие акции показывают, что добро требует только желания действовать», — сказал Владислав Мирзонов.

Работа приюта основана на поддержке жителей и пожертвованиях. Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что именно такие примеры формируют атмосферу доброжелательности и взаимопомощи в округе.

«Мы часто говорим о важности патриотизма и любви к Родине. Так вот, все это начинается с любви к тем, кто живет рядом — людям и животным», – подчеркнул Алексей Федоров.

Желающих пригласили присоединиться к инициативе. Для этого необходимо обратиться в ближайшее учреждение и узнать, какая помощь приютам нужна сейчас больше всего.