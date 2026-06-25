Экскурсию о работе лесных пожарных провели для школьников в Серпухове

В местечке Карпова Поляна городского округа Серпухов прошла познавательная экскурсия для участников школьного лесничества «Друг природы». Специалисты филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» познакомили школьников с работой лесопожарной станции 1 типа.

Сотрудники станции рассказали ребятам об устройстве станции и основных задачах лесных пожарных. Школьники узнали о профессиональных качествах и навыках, необходимых для работы в этой сфере.

Особое внимание было уделено специализированной технике и оборудованию, используемым для обнаружения и тушения лесных пожаров. Ребята познакомились с оснащением пожарных автомобилей и увидели инструменты, без которых невозможно представить работу лесопожарных служб.

Кроме того, сотрудники станции напомнили юным экологам о правилах безопасного поведения в лесу и необходимости бережного отношения к природе. Школьникам рассказали, как действовать при обнаружении возгорания.

Такие мероприятия помогают школьникам лучше понять значимость работы специалистов, обеспечивающих защиту лесов от пожаров, и повысить уровень экологической культуры.