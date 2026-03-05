Школьники Солнечногорска стали победителями Всероссийской олимпиады

Учащиеся образовательных учреждений Солнечногорска успешно выступили на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2025–2026 учебном году. По итогам соревнований 6 ребят стали победителями, еще 53 школьника получили статус призеров.

Об успехах школьников сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Представители округа продемонстрировали хорошие результаты по различным дисциплинам. Среди них — литература, право, технология, физика, химия, обществознание, русский язык, экология, информатика, история, биология, математика и другие учебные предметы.

«За каждой дисциплиной — десятки часов упорной работы, поддержка педагогов, вера родителей и, конечно, талант наших ребят. Что особенно радует, мы бьем рекорды: результат этого года уже на 12 позиций выше прошлогоднего! И самое интересное впереди: осталось еще 5 олимпиад — значит, наш список побед будет только расти», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Наибольшее количество наград получили ученики школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов — здесь подготовили 6 победителей и 7 призеров. Второе место по числу отличившихся занял лицей № 7, где призерами стали 10 учащихся. Третью позицию занимает школа № 2, в которой успешные результаты показали 9 школьников.