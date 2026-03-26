Школьники Серпухова освоили сценическое мастерство

В преддверии профессиональных праздников — Дня театра и Дня работника культуры — в Протвине состоялось событие, подарившее юным жителям незабываемые впечатления. В малом зале Дома культуры «Протон» прошел интенсив по актерскому мастерству «Театральная маска».

Это мероприятие стало для третьеклассников не просто развлечением, а настоящим погружением в мир театра, где каждый смог примерить на себя роль юного артиста. Яркий изумрудный занавес малого зала ДК служил декорацией для первых сценических шагов протвинских школьников. Под руководством опытных режиссеров и руководителей местных театральных студий, дети не только осваивали азы актерского мастерства, но и делали первые шаги на пути к пониманию профессии.

Интенсив «Театральная маска» отличался насыщенной программой, разработанной с учетом возрастных особенностей детей. Как рассказала Ирина Климова, режиссер Дома культуры и руководитель студии «Галерка», программа включала в себя множество аспектов актерской подготовки: тренинги на внимание и концентрацию, упражнения, помогающие детям сосредоточиться и развивать наблюдательность, психологическое раскрепощение, сценическое движение и работа над ролью.