Школьники Серебряных Прудов посетили водозаборный узел

В рамках региональной инициативы, направленной на повышение осведомленности школьников о работе коммунальных служб и городского хозяйства, учащиеся Мочильской школы совершили экскурсию на местный водозаборный узел. Ребята получили возможность увидеть процесс добычи, очистки и подачи воды.

Экскурсия стала частью программы, реализуемой Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, с целью познакомить подрастающее поколение с тонкостями работы коммунальных служб. В этом году к инициативе присоединились 54 муниципалитета, и ожидается, что общее число школьников-участников превысит 1200 человек. Во время экскурсии на водозаборный узел дети изучали устройство артезианских скважин, узнали, как вода проходит многоступенчатую систему очистки и контроль качества, прежде чем попасть в водопроводные сети. Специалисты подробно рассказали о современных технологиях, которые используются для обеспечения чистой питьевой водой тысяч домов.

Помимо водозаборных узлов, школьники посещают и другие объекты коммунальной инфраструктуры, такие как котельные, станции очистки и депо спецтехники. Они встречаются с представителями различных профессий, которые ежедневно трудятся над поддержанием порядка в городе: машинистами, водителями, дворниками и инженерами.