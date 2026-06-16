Школьники проверили здоровье в мобильной лаборатории в Раменском

Обследование проходило 15 июня и было организовано в два этапа. Сначала пациентам выполнили экспресс-анализы в мобильной лаборатории, затем каждого ребенка по результатам анализов проконсультировали специалисты: нефролог, невролог и кардиолог. Помимо этого, маленьким пациентам проводили ЭКГ и УЗИ.

«Специалисты НИКИ детства регулярно приезжают в Раменскую больницу. Получить направление на прием можно у педиатра поликлиники. Перед приездом мобильной бригады врачей родителей оповещают о дате и записывают на удобное для них время. Таким образом, визиты таких квалифицированных специалистов дадут нам возможность оказать всю необходимую медицинскую помощь детишкам Раменского округа рядом с домом», — отметила заведующая детским поликлиническим отделением Раменской больницы Наталья Кашлакова.

Следующий приезд специалистов НИКИ детства будет организован 21 июля в детскую поликлинику по адресу: город Раменское, улица Махова, дом 19.