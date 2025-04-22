Школьники привели в порядок братское захоронение в Наро-Фоминске

В деревне Радчино ученики лицея имени Героя России Веры Волошиной, вместе со своими учителями и руководителем патриотического клуба «Память» Ларисой Шашкиной-Измайловой, провели акцию по благоустройству братского захоронения, расположенного на территории деревни. Эта деревня в годы войны оказалась под оккупацией, пережив тяжелые испытания и лишения.

Староста деревни Ольга Леонидовна встретила юных патриотов, поделилась с ними своими воспоминаниями о военных годах, рассказала историю создания захоронения и о тех, кто нашел свой последний приют в братской могиле.

«Такие памятные места — не просто часть истории, а живые свидетельства подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Они помогают молодому поколению помнить о героизме предков и чтить их память», — отметила Ольга Леонидовна.

Под руководством взрослых школьники очистили памятник от загрязнений, убрали сухую листву и мусор и подровняли траву.