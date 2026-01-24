Школьники приняли участие в мастер-классе по изготовлению поделок в Дмитрове

В молодежном центре «Семеновский» прошел творческий мастер‑класс «Снежинка» по созданию декоративных поделок из синельной проволоки. Участники под руководством наставника освоили уникальную технику, создавая изящные и объемные новогодние украшения.

В ходе занятия молодые люди изучили свойства гибкого и безопасного материала — синельной (пушистой) проволоки, которая легко принимает и сохраняет нужную форму. Освоив техники скручивания и соединения элементов, каждый участник создал свою уникальную снежинку, проявив художественный вкус и внимание к деталям.

Как отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, подобные мастер‑классы в молодежных центрах помогают раскрывать творческие способности подрастающего поколения и создают среду для общения и развития новых инициатив. Мероприятие позволило его участникам не только познакомиться с нетрадиционными техниками рукоделия и развить мелкую моторику, но и создать авторский декор для праздничного оформления или подарка.