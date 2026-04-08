Школьники познакомились с помощью ИИ в рамках форума в ГСГУ

На базе Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) в Коломне прошел форум педагогических классов. В мероприятии приняли участие 63 школьника и 25 педагогов из юго-востока Подмосковья.

Педагогические классы — это проект, который помогает школьникам понять, хотят ли они стать учителями. В таких классах ребята знакомятся с педагогикой и пробуют себя в роли наставников. Сейчас в проекте участвуют 37 школ региона.

Форум был посвящен теме «Искусственный интеллект и человек: не конкуренция, а сотрудничество». Участникам показали, как ИИ может помогать в учебе и работе учителя. В ГСГУ элементы работы с ИИ уже внедряют в обучение студентов разных специальностей.

Школьники участвовали в мастер-классах, таких как «Лингвобот: общение с ИИ-партнером», «Исторические и литературные герои в ИИ-мастерской», «Креативный код: синтез технологий, филологии и творчества», «Цифровой лаборант: эксперименты без границ», а также в ИИ-хакатоне с решением реальных задач.

Для всех желающих узнать больше о ГСГУ 26 апреля состоится день открытых дверей.